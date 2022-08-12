Росіяни стягують резерви на південь, але наступальних угруповань не спостерігається - ЗСУ [ Редагувати ]
Російська армія стягує резерви на південний напрямок, однак угруповань, готових до наступу, наразі не спостерігається. Про це в ефірі національного телемарафону заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
За її словами, окупанти перекидають війська на південь України, щоб відбивати контрнаступ ЗСУ, ознак підготовки ворожого наступу поки не видно.
Прес-офіцер наголосила, що для максимального психологічного тиску росіяни регулярно обстрілюють населені пункти ракетами та польовою артилерією.
Гуменюк заперечила твердження ворожої пропаганди, що ЗСУ завдають удари по Запорізькій атомній електростанції. Це роблять росіяни.
Речниця Оперативного командування "Південь повідомила, що українські захисники знищили склад боєприпасів противника у селищі Веселе на Херсонщині.
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