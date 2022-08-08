У мережі показали наслідки обстрілу Антонівського мосту в Херсоні (відео) [ Редагувати ]
У мережі опублікували відео з Антонівського мосту в Херсоні після удару ЗСУ у ніч проти 7 серпня. Відео оприлюднив один з російських військових пропагандистів.
Антонівський міст - важлива транспортна артерія через Дніпро, якою загарбники завозять техніку та боєприпаси з окупованого Криму, - отримав чотири пробоїни - одну велику та кілька менших за розміром.
Нагадаємо, що у ніч проти 8 серпня українські армійці обстріляли не лише Антонівський міст, але й Каховський.
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Сюжет, підготовлений спільно з колегами з Військового телебачення. Він дає уявлення про ситуацію у прифронтових містах. Але, де саме був відзнятий матеріал - не кажемо свідомо. Щоб не зашкодити тим, хто з'явиться в кадрі.