У мережі опублікували відео з Антонівського мосту в Херсоні після удару ЗСУ у ніч проти 7 серпня. Відео оприлюднив один з російських військових пропагандистів.

Антонівський міст - важлива транспортна артерія через Дніпро, якою загарбники завозять техніку та боєприпаси з окупованого Криму, - отримав чотири пробоїни - одну велику та кілька менших за розміром.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 серпня українські армійці обстріляли не лише Антонівський міст, але й Каховський.