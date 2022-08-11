Наші військові прицільно б'ють і по складах з боєприпасами рашистів.

Ангари, склади з боєприпасами та ешелони з ворожою технікою знищують Збройні сили України на Півдні України. А ще напередодні кількома ударами зробили непроїзним Каховський міст. Працювали українські військові бездоганно. Пошкодили конструкцію мосту, не зачепивши ГЕС. Подробиці у сюжеті Світлани Прокопчук.

Це відео з мережі. На кадрах - пошкоджений Каховський міст на Херсонщині. Найближчим часом, заявили в ЗСУ, рашисти його використовувати не зможуть.

Владислав Назаров, спікер оперативного командування "Південь":

Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве.

Наші військові прицільно б'ють і по складах з боєприпасами рашистів. Ці вибухи напередодні чули жителі Генічеська, селищ Рикове та Новоолексіївки. У Генічеську окупанти традиційно заявили: вибух нібито спровокований порушенням техніки безпеки. Серед цивільного населення, мовляв, постраждалих немає. А от що наразі з необачними загарбниками, що курили казна-де, ніхто не поточнює. Військовий експерт Олег Жданов переконаний: окупанти брешуть. Втім, як завжди!

А це відео з Нової Каховки. Там напередодні була чергова "бавовна".

Олег Жданов, військовий експерт:

Дарьевка Херсонская область, тоже склад боеприпасов уничтожен. Это тот самый населенный пункт, через который находится мост через Ингулец. Новая Каховка - склад боеприпасов.

Поки Збройні сили України знищують зброю противника, окупанти руйнують цілі квартали у селищах Осокорівка, Трудолюбівка, Іванівка, Нова Шестірня та Нововоронцовка. Поліція Херсонської області повідомляє про поранених місцевих мешканців. Ведуть рашисти і розвідку - запустили безпілотники, щоб виявити позиції наших військ.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних сил України:

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Андріївки, Ольгиного та Новогригорівки. Намагався вести розвідку боєм неподалік Лозового. Потрапив під точний вогонь наших воїнів, зазнав втрат та хаотично відступив.

Знову і знову наші війська та їхні невидимі помічники - партизани - руйнують плани рашистів. Зокрема - і провести так званий референдум про на окупованих територіях Херсонщини. До такого висновку дійшли в інституті вивчення війни. А президент Володимр Зеленський переконаний - доля ворога - очевидна.

Володимир Зеленський, Президент України: