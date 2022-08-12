Білорусь знову продовжила військові навчання біля кордонів з Україною до 20 серпня. Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Як відзначає моніторингова група, 13-14 серпня стануть вихідними для полігонів.

Також відомо, що з навчань виключили п'ять полігонів та приєднали два нових:

210-й авіаційний полігон ВПС;

військ ППО полігон "Ружаны".

Продовження військових навчань наразі виглядає так:

227 загальновійськовий полігон "Борисовский" до 20.08;

полігон "Гожский" 6 омбр. до 19.08;

полігон "Брестский" 38 одбр. до 20.08;

полігон "Осиповичский" 51 абр. до 19.08;

212-й авіаційний полігон "Ниман" до 19.08;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновский" до 19.08;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" до 19.08;

полігон "Лепельский" 19 омбр. до 20.08.

210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружаны") до 19.08.

Стрільбище біля села Вялець до 19.08.

"Чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 16 тижнів. Варто зазначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена ​​до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - пише моніторингова група.