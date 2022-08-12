Україна розраховує отримати до 1 млрд гривень від приватизації в 2022 [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Україна сподівається залучити від приватизації в 2022 році до 1 млрд гривень. Після прийняття всіх необхідних актів будуть оголошені аукціони щодо вже підготовлених до продажу об'єктів.
Про це повідомляє Фонд державного майна.
Як заявила виконуюча обов'язки голови ФДМ Ольга Батова, в першу чергу мова йде про непрацюючі хлібозаводи, спиртзаводи та об'єкти нерухомості, цікаві для малого і середнього бізнесу.
"Точно скажу, що цього року від приватизації планується залучити до бюджету понад 600 мільйонів гривень. Дуже будемо сподіватися, що вдасться отримати до 1 мільярда в бюджет завдяки зростанню цін на електронних аукціонах", - зазначила вона.
по темі
Пенсійний фонд України 25 липня завершив фінансування пенсій за липень
Росіяни 11 разів відкривали вогонь по територіям п'яти громад Сумської області
Українським військовим на півдні України успішно вдається знищувати ворожу техніку та боєкомплект до неї
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний просить дозволити виїзд за кордон для українських студентів
Збройні сили України успішно протистоять російським окупантам під Харковом, про що розповіли у Пентагоні