Окупанти вночі обстріляли три райони Харкова: пошкоджено багатоповерхівки (фото) [ Редагувати ]
Вночі 13 серпня російські війська обстріляли Харкова. Пошкоджено центр, Немишлянський та Слобідський райони.
Про це повідомляє в Telegram мер Харкова Ігор Терехов.
Повідомляється, що постраждав коледж, пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, в декількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічені кілька тролейбусів. За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих в результаті нічного обстрілу немає.
Окупанти вночі обстріляли три райони Харкова: пошкоджено багатоповерхівки та комунікації
Як повідомлялося раніше, 12 серпня росіяни обстріляли Харків. "Прильоти" зафіксували в трьох районах - Слобідському, Київському та Новобаварському.
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