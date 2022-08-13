Вночі 13 серпня російські війська обстріляли Харкова. Пошкоджено центр, Немишлянський та Слобідський райони.

Про це повідомляє в Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

Повідомляється, що постраждав коледж, пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, в декількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічені кілька тролейбусів. За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих в результаті нічного обстрілу немає.

Окупанти вночі обстріляли три райони Харкова: пошкоджено багатоповерхівки та комунікації

Як повідомлялося раніше, 12 серпня росіяни обстріляли Харків. "Прильоти" зафіксували в трьох районах - Слобідському, Київському та Новобаварському.