"Окупанти готують провокацію на ЗАЕС під прапором України" - розвідка [ Редагувати ]
Окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС з села Водяне. Також ворог готує провокації під українським прапором. Про це свідчить заява Головного управління розвідки Міноборони.
Зазначається, що один з артилерійських ударів росіян пошкодив перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій, а ще один "приліт" призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС.
Також через ворожі атаки сталося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. У відомстві зазначають, гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини.
Одночасно окупанти активно створюють "картинку" для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси "масовки", яка має виконувати роль начебто "місцевих жителів та персоналу". Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках.
За даними відомства, до стели "Енергодар" на в’їзді в місто окупанти підігнали самохідну артилерійську установку "Піон" із нанесеною білою фарбою літерою "Z".
Вказано, що на САУ піднято синьо-жовтий український прапор.
Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ.
по темі
Постійний представник росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції
У четвер, 11 серпня, окупанти вчетверте за добу завдають ударів по Запорізькій АЕС
У четвер, 11 серпня, окупанти вкотре вдалися до обстрілів Запорізької АЕС
Окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС й території поблизу атомного об'єкта
Окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати