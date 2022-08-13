Окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС з села Водяне. Також ворог готує провокації під українським прапором. Про це свідчить заява Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що один з артилерійських ударів росіян пошкодив перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій, а ще один "приліт" призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС.

Також через ворожі атаки сталося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. У відомстві зазначають, гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини.

Одночасно окупанти активно створюють "картинку" для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси "масовки", яка має виконувати роль начебто "місцевих жителів та персоналу". Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках.

За даними відомства, до стели "Енергодар" на в’їзді в місто окупанти підігнали самохідну артилерійську установку "Піон" із нанесеною білою фарбою літерою "Z".

Вказано, що на САУ піднято синьо-жовтий український прапор.