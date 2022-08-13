У лісництві нагадують про те, що розраховуватися за дрова можна лише на офіційні рахунки.

Дров'яний бум! В українських лісгоспах говорять про зростання попиту на деревину. Люди масово запасаються на опалювальний сезон. Зазвичай пік продажів припадає на осінь, але російська агресія усе змінила. І, користуючись ажіотажем, шахраї теж активізувалися. Як не потрапити на їхній гачок - дізналася наша кореспондентка.

Надворі спека, а Алла прямує до місцевого лісництва - замовити дрова на зиму.

Алла Гаркуша, покупчиня:

Обіцяють і ЗМІ про це говорять, і інтернет, що може не бути газу або будуть великі ціни на газ, тому так зараніє і звернулась, шоб запастись на зіму дровами.

Рубка в лісі йде за графіком. Стан деревини оцінюють майстри. Кращої якості - відправляють на продаж, гіршу – розпилюють як годиться на дрова.

Придбати їх може кожен. Для цього з паспортом і ідентифікаційним кодом потрібно лише прийти до місцевого лісгоспу.

Тарас Ковтун, лісничий Закревського лісництва:

В заяві написати необхідну кількість деревини для опалення, вказати прізвище, ініціали. Під час подання заяви автоматично надається номер відповідального за відвантаження, виписується рахунок і видається до оплати.

Ціни на дрова не піднімають. Вартість залежить від регіону і виду деревини - від 500 до 1200 гривень за куб.

Олександр Дзюбенко, керівник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства:

Дрова виписуються в певному стабільному режимі, але в цьому році бачимо, що уже збільшився в два рази. Важко спрогнозувать ,але думаю, що в 3,4 ,5 раз у зв'язку з ситуацією, що відбувається в країні.

У лісництві нагадують і про те, що розраховуватися за дрова можна лише на офіційні рахунки. Адже щойно зріс попит, одразу активізувалися шахраї.

Олександр Сидоренко, головний лісничий Черкаського лісгоспу:

Телефонують шахраї і говорять від імен лісгоспу, що продають дрова за пониженими цінами і люди погоджуються, а вони їм надсилають рахунки на передоплату, ми наголошуємо, що наші працівники з такими пропозиціями ніколи не телефонують до людей.

І хоч бойовими діями охоплено 20% лісів, а це майже 2 мільйони гектарів, а окупанти проводять незаконні вирубки, лісничі переконують - дровами зможуть забезпечити усіх.