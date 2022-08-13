Нині у дітей канікули, а сидіти без діла вони не звикли.

13 тисяч гривень за три дні. В Ужгороді діти вирішили допомогти військовим наблизити перемогу України. На в'їзді в місто встановили блокпост. Зупиняють машини: перевіряють документи, частують водіїв цукерками, натомість просять пожертву на армію. Як реагують на таких інспекторів - розкажуть колеги.

В'їжджаємо у місто Ужгород. Мікрорайон Горяни. І одразу ж нашу автівку зупиняють.

Добрий день. Слава Україні, можете, будь ласка, пред'явити документи? - Героям Слава, можемо. А з чим то зв'язано, що ви нас зупинили? - Збираємо кошти на ЗСУ, будь-яка сума, навіть маленька буде доречна. Копійка до копійки - і ми переможемо.

Юні ужгородці цей блокпост тут встановили буквально кілька днів тому. Нині у дітей канікули, а сидіти без діла вони не звикли. Тож працюють. Дмитро та Владислав - головні інспектори руху. Їхнє завдання - зупинити авто. За благодійність водіям дають цукерки.

Владислав - черговий блок-посту в Ужгороді:

Піднімаємо їм настрій. Хтось не хоче брати, но ми їм цей, як сказати, даємо, всуваємо.

Завдання Артема - стежити за ситуацією. Денис же - рахує гроші.

Ідею облаштувати блок-пост запропонував Денис. У нього брат на війні. Друзі без вагань його підтримали. Тож команду однодумців зібрав буквально за кілька годин. А вже за день розпочали роботу.

Денис - черговий блок-посту в Ужгороді:

Я дивився такі трогатільні фотки, як воюють наші, і мені стало якось їх дуже жалко, і я рішив допомогти. Ми змайстрували чудовий блокпост. І ми потім, наші дівчата, прекрасно намалювали плакат - і ми почали по чуть-чуть заробляти гроші.

Переважна більшість водіїв зупиняється. Є тут і завсідники-благодійники.

Тетяна та Геннадій - жителі Ужгорода:

Хлопці, молодці, ми вже третій раз так проїжджаємо.

Руслан - житель Ужгорода:

Мені не заважають, вони роблять дуже хорошу справу, я з ними згоден. Те, що вони роблять, має велике значення.

А працюють ці юні інспектори вправно. Буквально за 3 дні зібрали більше 13 тисяч гривень. Андрій Любка, відомий український письменник. З часу війни займається волонтерством. За кордоном купує позашляховики. І разом з друзями ремонтує, тюнінгує, а потім везе у гарячі точки. Саме йому діти віддали зароблене. Чим самим, допомогли купити 30-ту ювілейну машину.

Андрій Любка – волонтер:

Діти, вони бачать приклади інших, і це їм подобається, це їх надихає на приклад. Є діти, які передають гроші, зібрані на своєму Дні народженні. І таких ініціатив все більше, я думаю, кожен намагається в якийсь спосіб долучитися, і для дітей, це теж дуже цінно.

Андрій каже, з таким юним поколінням, Україні - бути!

Андрій Любка – волонтер: