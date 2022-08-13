Станом на суботу, 13 серпня, було опубліковано актуальну карту бойових дій в Україні. Про це повідомляє Liveuamap.

Окупанти намагаються вести штурми на декількох напрямках, втім ЗСУ відбивають спроби ворога.

Зокрема, противник намагався просунутися до Лисичанського НПЗ. Наразі на напрямку Спірне - Івано-Дар’ївка продовжуються бойові дії.

Також російські війська вели штурмові дії в напрямках Покровське - Бахмут, Відродження - Вершина, Вуглегірська ТЕС - Зайцеве, але також успіху не мав та відступив.

Тим часом противник намагається вести наступальні бої в напрямках Новоселівка Друга - Красногорівка та Спартак - Авдіївка, успіху не мали та відкинуті назад.

Бойові дії тривають на напрямках Донецьк - Піски та Новоселівка - Олександропіль.

Разом з тим у напрямку Сторожове - Новосілка українській бійці успішно зупинили ворожий наступ та відкинули окупантів назад.

Відомо, що на Південнобузькому напрямі ворог намагався провести наступ, але безрезультатно. На Новопавлівському та Запорізькому напрямку росіяни обстрілювали позиції наших захисників.

На Харківському напрямку противник продовжив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів.