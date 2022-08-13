Збройні сили України відбили кілька атак російської армії на Донеччині [ Редагувати ]
Збройні сили України відбили кілька атак російської армії на Донеччині. У районі Пісків та Бахмута продовжуються бої. Рашисти і далі нищать ракетами українські міста. Черговою мішенню вкотре став Краматорськ. Ворожі ракети поцілили у житловий квартал: пошкоджено 20 будинків. Троє мешканців загинуло, 12 - поранені.
Окуповану Луганщину загарбники намагаються підкупити обіцянками так званого "ситого життя" і вмикають пропаганду.
Втім, населення відповідає на це неоднозначно - наприклад, з'явилося повідомлення, що в окупованому Старобільську вибухнув автомобіль, в якому, ймовірно, їхав місцевий колаборант. Докладніше про події на Донбасі - далі.
Розтрощені будинки, порожні безлюдні вулиці і тиша на кілометри довкола …. Так нині виглядає окупований Лисичанськ.
Життя тут і досі жевріє… тихе - тихе й ледь помітне.
Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:
Звертаюсь до людей,які залишилися жити у Луганській області, зараз на окупованій території. Бажаю вам просто терпіння, сили духу, й віри. Обов'язково все повернемо. А потім разом будемо відновлювати….
На території так званої ЛНР продовжується примусова мобілізація. На вулицях здебільшого лише жінки. Чоловіки - ховаються. Ці кадри з Луганська. Чоловік виходить із під'їзду, щойно помічає військових - тікає назад. Цього разу - йому пощастило. Та примус до служби набув небувалих масштабів.
11 ракетних ударів лише за одну ніч. У Краматорську напередодні орки влаштували війну з цивільними мешканцями. Гатили по житлових будинках. Дивом ніхто не загинув.
Тепер люди розгрібають завали, та зносять на купу уламки російських ракет. А рашисти і далі обстрілюють місто. На напрямку Покровське - Бахмут ворог мав частковий успіх. Тут окупанти намагаються закріпитися. Бомблять Авдіївку.
Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:
Усі ворожі спроби штурму у районах Спартака, Пісків та Мар'їнки наші захисники придушили та відкинули окупантів на попередні позиції.
Ворог руйнує все без розбору.
Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:
Ворог не припиняє своєї тактики випаленої землі. Гатить по громадських забудовах, по цивільній інфраструктурі. А поліцейські під щільним вогнем продовжують вивозити людей.
Під час цієї евакуації екіпаж "Білого янгола" зазнав обстрілів. Поліцейських дістало осколками.
-У нас двое трехсотых. В ноги! Едем в больницу. Все живы. Не здоровы, но все будет хорошо.
Поранені рятівники спромоглися домчати до безпечного місця разом із врятованими людьми.
Олександра Гаврилко, керівник відділу комунікацій ГУ НПУ в Донецькій обл.:
Вони знаходяться в лікарні. Ми їх прийшли провідати.
Это не коллеги, это братик родной !Все хорошо, нормально.
Рустам Лукомський, патрульний поліцейський відділу поліції №2 Покровського РУП:
Скільки вже людей ви вивезли? За вашими підрахунками? - Ну… 1400 с чем то. -Діточок серед них багато? - О, дітей багато. Дуже багато. Так як виїжджають діти, матері…
Триває евакуація усього населення Донеччини, зокрема й літніх людей.
Вывозим людей в Кривой Рог. Помогаем им. Обустраиваем там. И я думаю, все будет нормально. Может еще кого-нибудь подберем по дороге.
Людей просять не вагатися і захистити власні життя.
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