Збройні сили України відбили кілька атак російської армії на Донеччині. У районі Пісків та Бахмута продовжуються бої. Рашисти і далі нищать ракетами українські міста. Черговою мішенню вкотре став Краматорськ. Ворожі ракети поцілили у житловий квартал: пошкоджено 20 будинків. Троє мешканців загинуло, 12 - поранені.

Окуповану Луганщину загарбники намагаються підкупити обіцянками так званого "ситого життя" і вмикають пропаганду.

Втім, населення відповідає на це неоднозначно - наприклад, з'явилося повідомлення, що в окупованому Старобільську вибухнув автомобіль, в якому, ймовірно, їхав місцевий колаборант. Докладніше про події на Донбасі - далі.

Розтрощені будинки, порожні безлюдні вулиці і тиша на кілометри довкола …. Так нині виглядає окупований Лисичанськ.

Життя тут і досі жевріє… тихе - тихе й ледь помітне.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Звертаюсь до людей,які залишилися жити у Луганській області, зараз на окупованій території. Бажаю вам просто терпіння, сили духу, й віри. Обов'язково все повернемо. А потім разом будемо відновлювати….

На території так званої ЛНР продовжується примусова мобілізація. На вулицях здебільшого лише жінки. Чоловіки - ховаються. Ці кадри з Луганська. Чоловік виходить із під'їзду, щойно помічає військових - тікає назад. Цього разу - йому пощастило. Та примус до служби набув небувалих масштабів.

11 ракетних ударів лише за одну ніч. У Краматорську напередодні орки влаштували війну з цивільними мешканцями. Гатили по житлових будинках. Дивом ніхто не загинув.

Тепер люди розгрібають завали, та зносять на купу уламки російських ракет. А рашисти і далі обстрілюють місто. На напрямку Покровське - Бахмут ворог мав частковий успіх. Тут окупанти намагаються закріпитися. Бомблять Авдіївку.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:

Усі ворожі спроби штурму у районах Спартака, Пісків та Мар'їнки наші захисники придушили та відкинули окупантів на попередні позиції.

Ворог руйнує все без розбору.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Ворог не припиняє своєї тактики випаленої землі. Гатить по громадських забудовах, по цивільній інфраструктурі. А поліцейські під щільним вогнем продовжують вивозити людей.

Під час цієї евакуації екіпаж "Білого янгола" зазнав обстрілів. Поліцейських дістало осколками.

-У нас двое трехсотых. В ноги! Едем в больницу. Все живы. Не здоровы, но все будет хорошо.

Поранені рятівники спромоглися домчати до безпечного місця разом із врятованими людьми.

Олександра Гаврилко, керівник відділу комунікацій ГУ НПУ в Донецькій обл.:

Вони знаходяться в лікарні. Ми їх прийшли провідати.

Это не коллеги, это братик родной !Все хорошо, нормально.

Рустам Лукомський, патрульний поліцейський відділу поліції №2 Покровського РУП:

Скільки вже людей ви вивезли? За вашими підрахунками? - Ну… 1400 с чем то. -Діточок серед них багато? - О, дітей багато. Дуже багато. Так як виїжджають діти, матері…

Триває евакуація усього населення Донеччини, зокрема й літніх людей.

Вывозим людей в Кривой Рог. Помогаем им. Обустраиваем там. И я думаю, все будет нормально. Может еще кого-нибудь подберем по дороге.

Людей просять не вагатися і захистити власні життя.