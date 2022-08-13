До Італії прибув перший корабель з кукурудзою та соєю з України [ Редагувати ]
У суботу, 13 серпня, до італійського містечка Равенна прибув перший суховантаж з України. Про це повідомляється у Twitter-акаунті Міністерства закордонних справ Італії.
Корабель транспортував кукурудзу та сою.
Міністерство закордонних справ Італії повідомило про прибуття з України в Равенну першого корабля з вантажем кукурудзи та сої.
Надзвичайно задоволені прибуттям з України в Равенну першого корабля з вантажем кукурудзи та сої. Італія підтримує всі можливі зусилля, спрямовані на харчову безпеку у світі та Середземномор'ї й імплементацію Угоди про експорт зерна, підтримуючи опір Києва.
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