У суботу, 13 серпня, до італійського містечка Равенна прибув перший суховантаж з України. Про це повідомляється у Twitter-акаунті Міністерства закордонних справ Італії.

Корабель транспортував кукурудзу та сою.

Міністерство закордонних справ Італії повідомило про прибуття з України в Равенну першого корабля з вантажем кукурудзи та сої.