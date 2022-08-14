Біля Стіни Плачу в Єрусалимі розстріляли автобус з людьми [ Редагувати ]
В Єрусалимі, біля Стіни Плачу невідомий розстріляв автобус. Про це повідомляється у Times of Israel.
Семеро людей постраждали, двоє з них отримали серйозні поранення.
Повідомляється, що серед поранених – шість чоловіків і одна жінка, їх госпіталізували. Злочинець зник з місця події. Правоохоронні органи в якості основної версії подію розглядають подію як теракт.
У поліції Ізраїлю заявили, що на місце оперативно прибула велика кількість патрулів, які тут же приступили до охорони району, розслідування події і розшуку підозрюваного.
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