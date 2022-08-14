Півроку війни росії проти України показали, що росіян не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста і ядерний шантаж. Однак втрата віз може стати першим кроком до російського бунту.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

"Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Пів року війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок ... до російського бунту", - написав він.