Київську область у найближчу годину накриє гроза [ Редагувати ]
Гроза
Джерело: Укргідрометцентр
Джерело: Укргідрометцентр
В Київській області сьогодні, 14 серпня, погіршиться погода. Найближчої години регіон накриє гроза.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 серпня гроза", - сказано у повідомленні.
Синоптики повідомляють про І рівень небезпечності (жовтий).
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