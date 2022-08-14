У Затоці на Одещині люди підірвалися на пляжі: двоє загиблих, один поранений [ Редагувати ]
У смт Затока на Одещині двоє людей загинули й одного поранено внаслідок підриву на міні на пляжі. Про це повідомила Одеська міська рада.
Група чоловіків, ігноруючи проголошені обмеження щодо відвідування узбережжя та купання в прибережних водах, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів.
Під час плавання від підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє загинули на місці, один отримав поранення.
"Суспільне" з посиланням на Білгород-Дністровську міськраду повідомило, що група чоловіків купалася на пляжі бази відпочинку "Рута". Загинули двоє будівельників.
Нагадаємо, що через вторгнення російських окупантів курортний сезон цього року не відкривали ані на Азовському, ані на Чорному морях. Через міни на узбережжі час від часу гинуть люди.
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