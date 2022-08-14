Щонайменше 41 людина загинула під час пожежі в коптській церкві в єгипетській Гізі, повідомляє Reuters. За даними двох джерел агентства, більшість загиблих - діти, 14 людей отримали поранення.

Під час ранкового богослужіння у церкві зібралося майже п'ять тисяч людей. Через коротке замикання в електромережі в будівлі почалася пожежа, яка заблокувала вхід до церкви.

За словами очевидців, виникла тиснява. Люди, які перебували на третьому та четвертому поверхах церкви, почали спускатися вниз і "стали падати один на одного", розповів один з парафіян.

Експерти МВС встановили, що пожежа почалася через несправність електропроводки, яка живила кондиціонер на другому поверсі.

У Єгипті мешкає майже дев'ять мільйонів християн, переважно копти нащадки доарабського населення країни.