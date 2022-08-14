Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Красов у неділю, 14 серпня, потрапив у ДТП на Житомирщині. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у пропрезидентській партії.

Транспортна пригода справді мала місце. У депутата зламана рука, але від госпіталізації він відмовився. Якщо були порушення з боку нашого колеги, то він неодмінно буде відповідати. За нашою інформацією, зараз інших потерпілих немає.

Аварія сталася біля села Броники Житомирської області. За даними джерел, Красов мчав на великій швидкості, майже 200 км/годину, у політика зламаний ніс і рука.

Поранення отримав водій іншої машини, у неповнолітньої дівчинки зламана щелепа.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький потрапив у смертельне ДТП під Києвом.