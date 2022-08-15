Обстріл Харкова: відомо про першу жертву [ Редагувати ]
У Харкові в результаті обстрілу Салтівського району загинула одна людина. Про це повідомляє начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов в Facebook.
На жаль, одна з поранених на Салтівці померла в лікарні.
При цьому правоохоронець повідомив, що відкрито справу за фактом обстрілів Харкова за ч. 2 ст. 438 "Порушення законів і звичаїв війни".
Згідно з санкціями статті винуватцю обстрілів загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне.
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