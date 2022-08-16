Міністр оборони РФ Сергій Шойгу перерахував "дружні для Росії держави".

Виступаючи на Московській конференції з міжнародної безпеки 16 серпня Шойгу повідомив, що у залі присутні воєначальники дружніх для Росії держав: Бурунді, Гвінейської Республіки, Камеруну, Малі, Судану, Уганди, Чаду, Ефіопії, Південно-Африканської Республіки.

Глава Міноборони РФ заявив про наміри Москви нарощувати співпрацю з цими країнами "за взаємовигідними проєктами".

Також до союзників РФ можна віднести Білорусь, Угорщину, Сирію, Північну Корею та Венесуелу.

Під час виступу Шойгу заявив, що російській армії в Україні протистоять "об'єднані сили Заходу". І стверджував, що американські ракетні системи HIMARS "не істотно впливають на ситуацію" на полі бою.

Також Шойгу заявив, що Росія не має планів застосовувати в Україні тактичну ядерну або хімічну зброю.