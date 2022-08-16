Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів про хід евакуацію населення з Донеччини та відновлення інфраструктури на деокупованих територіях.

Евакуація з Донеччини.

Загальна кількість евакуйованих - 6 158 осіб, з них 1 037 дітей.

Відновлення інфраструктури на деокупованих територіях.

Житомирська область.

Відновлено:

302 об’єкти приватної забудови;

19 багатоповерхівок;

25 шкіл та садочків;

10 адміністративних будівель;

6 об’єктів закладів культури;

6 об'єктів охорони здоров’я;

1 об’єкт ЖКГ

Сумська область.

В Конотопському, Лебединиському, Охтирському, Шосткинському районах області відновлено понад 370 об’єктів.

Харківська область.

Виконуються аварійно-відновлювальні роботи на 167 об’єктах. 108 вже повністю відремонтовано.

Чернігівська область.

Проведено роботи з реконструкції та капітального ремонту на 181 об’єкті Чернігівобленерго. У газових мережах, пошкодження зазнали 220 об’єктів Чернігівгазу. На сьогодні 99% споживачів області забезпечені газом.

Нагадаємо, 30 липня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що Україна починає обов'язкову евакуацію з підконтрольних районів Донеччини через бойові дії та відсутність можливості забезпечити опалення житлових будинків у зимовий період.