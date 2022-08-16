В Офісі президента розповіли про евакуацію з Донеччини та відновлення на деокупованих територіях [ Редагувати ]
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів про хід евакуацію населення з Донеччини та відновлення інфраструктури на деокупованих територіях.
Евакуація з Донеччини.
Загальна кількість евакуйованих - 6 158 осіб, з них 1 037 дітей.
Відновлення інфраструктури на деокупованих територіях.
Житомирська область.
Відновлено:
- 302 об’єкти приватної забудови;
- 19 багатоповерхівок;
- 25 шкіл та садочків;
- 10 адміністративних будівель;
- 6 об’єктів закладів культури;
- 6 об'єктів охорони здоров’я;
- 1 об’єкт ЖКГ
Сумська область.
В Конотопському, Лебединиському, Охтирському, Шосткинському районах області відновлено понад 370 об’єктів.
Харківська область.
Виконуються аварійно-відновлювальні роботи на 167 об’єктах. 108 вже повністю відремонтовано.
Чернігівська область.
Проведено роботи з реконструкції та капітального ремонту на 181 об’єкті Чернігівобленерго. У газових мережах, пошкодження зазнали 220 об’єктів Чернігівгазу. На сьогодні 99% споживачів області забезпечені газом.
Нагадаємо, 30 липня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що Україна починає обов'язкову евакуацію з підконтрольних районів Донеччини через бойові дії та відсутність можливості забезпечити опалення житлових будинків у зимовий період.
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