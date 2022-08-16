У Харкові прогриміли вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: LB.ua
Джерело: LB.ua
У Харкові у вівторок, 16 серпня, прогриміли вибухи. Про це повідомляє "Суспільне Харків".
Після серії вибухів у Харкові та області оголосили повітряну тривогу.
Наразі офіційних повідомлень від влади немає.
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