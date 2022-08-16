174-та доба героїчного опору України: як тримають оборону захисники на Запорізькому напрямку [ Редагувати ]
Триває 174-та доба героїчного опору України російському вторгненню. Окупанти продовжують наступати на Східному та південному напрямках. У Запорізькій області - по всій лінії зіткнення - росіяни обстрілюють населені пункти з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Нерідко в небо піднімається ворожа авіація - звітують у Генштабі ЗСУ.
А от штурмувати позиції українських бійців загарбники намагаються виважено. Адже щоразу отримують жорстку відсіч і, зазнають суттєвих втрат. Наш наступний сюжет, створений спільно з колегами з Військового телебачення, - про те, як тримають оборону наші бійці на позиціях саме на Запорізькому напрямку - дивіться далі.
Запорізька область. До позицій наших захисників ми йдемо від машини приблизно півтора кілометра. Їхати сюди небезпечно - в небі можуть бути ворожі безпілотники. Автомобіль для них - дуже легка ціль.
Олег Грицун, воєнний кореспондент:
Ми знаходимось на передових позиціях на Запорізькому напрямку. Ситуація тут доволі напружена, проте хлопці сказали, що сьогодні доволі тихо. Проте не пройшло і 5 хвилин, як вони це сказали, як ворог почав обстрілювати наші позиції. З чого? Кажуть, що або міномет 82 калібру, або АГС.
Підходити ближче сюди рашисти бояться. Адже кожна спроба штурму наших позицій закінчується для них ганебною втечею з поля бою, кажуть захисники України. А тому на цій ділянці фронту тривають переважно артилерійські дуелі.
Позивний "Одеса", військовослужбовець Збройних сил України:
Боятся лезть сюда. Не подходят. Наша арта их не пускает. А то они только сказки рассказывают, что они где-то уже в Запорожье, а на самом деле еще далеко в песке валяются.
Тут сама главна надєжда на слух. Як тільки почув, що десь вильот, лучше заховаться подальше. Сиділи раз. Сидимо балакаєм, тішина. А воно авіація прилетіла і не чуть було як вона тільки почули, і воно як начало ї*ашить. В окопи б*ять.
Втім таку зухвалість наші бійці росіянами не пробачають. Діляться - напередодні був врожайний день. Влучним пострілом хлопці знищили самохідну артилерійську установку ворога.
Позивний "Вітос", військовослужбовець Збройних сил України:
САУшка їхня почала по ним стрілять і наші дали отвєтку і походу завалили її, бо більше перестала нас кошмарить. І нас тут кошмарили раз в 40 минут так крили іменно наші позиції, шо вообще кошмар. А так перестрєлка в основном йде артами, то бої там йшли на окраїні, хотіли типу прорваться чити шо вони, но держалися нормальок.
А це - хвостовик ворожої ракети, яку було випущено з системи залпового вогню "Ураган". Хлопці кажуть, подібні "подарунки" від росіян вони намагаються не чіпати. Бо якщо це не частина, а ціла ракета, що не розірвалася, достатньо буде одного дотику, аби пролунав вибух.
Олег Грицун, воєнний кореспондент:
Ось цією штукою рашисти обстрілюють позиції наших військових. З виду це просто якась шестигранна залізячча, але коли летить самоліт, випускає ракету, з цієї ракети вилітає тисячі таких штук. Воно запалюється і горить одна штука оця, примірно… Приблизно хвилина. Але потім коли падає на землю, воно розлітається і температура досягає таких високих показників, що плавиться навіть метал.
А ось як горить ця небезпечна "штука". Спеціально для нас хлопці підпалили її.
Та хай би які підступні подарунки закидала на позиції українських бійців російська армія, наші захисники зберігають бойовий дух. І готові до будь-яких провокацій з боку ворога.
Позивний "Вітос", військовослужбовець Збройних сил України:
Ми готові, всі в бойовій формі. Всі знають за шо воюють, у всіх є сім'я діти і рідна Україна, так шо ми переможемо.
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