У Черкасах стартувала акція "Непереможне читання" [ Редагувати ]
"Непереможне читання" - така акція стартувала у Черкасах. Організатори пропонують обмінюватись книжками за донат для ЗСУ. Так прагнуть популяризувати читання і допомагати армії. У перший тиждень акцію підхопили не лише на Черкащині, а й за її межами. Більше про ідею - у наступному сюжеті.
Катерина показує полички із книжковими скарбами. Бібліотеку збирає вже багато років, а нещодавно вирішила поєднати хобі із користю.
Катерина Молодик, ініціаторка акції:
Виникла така ідея - віддавати книги за донат для ЗСУ, поширила перші книги у сторіз і вони одразу розлетілись. Вважаю, що книги мають жити своїм життям, насичувати інших людей, надихати, тому мені не шкода.
У перші ж дні ідею підтримали чимало черкащан. З-поміж них - і школяр Андрій.
Хлопець готовий поділитися з охочими до читання однолітками. Адже має чимало яскравих цікавих видань.
Андрій Кріт, читач:
Це дає більший словниковий запас, це цікаво, це розвиває швидкість читання.
Підтримали готовність долучитися до акції і в родині хлопця. Поки Андрій роздає книжки, його батьки беруть їх читати у інших. І вважають це крутою ініціативою.
Юлія Кріт, читачка:
З 2014-го року іде війна, а з 24 лютого повномасштабне вторгнення і ми як усі свідомі українці хочемо перемоги і всіма силами намагаємось наблизити її, тому робимо максимально все для цього, що можемо зробити, і родиною і в такий спосіб теж вирішили долучитися, допомогти бійцям.
Організатори акції розповідають, на які книжки найбільший попит.
Людмила Фіть, організаторка акції:
Я очікувала, шо будуть брати більше детективи, ну або шось таке легке, а виявилось – ні. Скоропадського, Кіпіані, як розвивались наші стосунки з поляками, видно, який напрямок читають люди.
Обмін книг за донат для ЗСУ зацікавив людей і в інших містах України. Щоби долучитись до акції, потрібно сфотографувати книжки, якими готові поділитись, і викласти пост у соцмережі із умовами акції та хештегом "непереможне читання".
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