Ствол довжиною 8 метрів, автоматична система заряджання плюс сучасна наземна навігація. Вже майже два місяці на озброєнні ЗСУ знаходиться розроблена в Німеччині самохідна артилерійська установка "Панцир-гаубиця 2 000". Наш наступний матеріал, створений спільно з колегами з Військового телебачення, про те, як зарекомендувала себе на полі бою німецька САУ та чи легко було нашим воїнам навчитися нею керувати.

Поліна Коваленко, воєнна кореспондентка:

"Панцир-гаубицю 2000" по праву вважають однією з найкращих самохідних артилерійських установок у світі. Саме її нині на лінії фронту активно використовують наші захисники для знищення російських загарбників.

Як керувати цією самохідною артилерійською установкою - зізнаються наші захисники - розібралися не одразу. Втім уже активно застосовують її проти ворога.

Назар, військовослужбовець Збройних сил України:

Техніка дуже добра. Нам було важкувато в навчанні. Тому що часу було на навчання, але ми старалися скоріше навчитися, в нас екіпажі дуже злагоджені.

"Панцир-гаубиця 2000" добре підходить для ведення бою на великій відстані.

Позивний "Світоч", військовослужбовець Збройних сил України:

Специфіка роботи на PzH 2000 дуже проста. Основна її задача - контрбатарейна боротьба. Тобто знищення, подавлення ворожої артилерії противника, мінометних взводів, артилерійських батарей на вогневих позиціях, в районі розташування.

Автоматизована система управління вогнем допомагає вразити ціль без пристрілювання. Ще одна перевага німецької САУ - швидкість! Панцир-гаубиця здатна випускати три снаряди всього за 9 секунд. Аби підготувати цю потужну зброю до роботи - також багато часу не треба.

Позивний "Світоч", військовослужбовець Збройних сил України:

Для того, щоб виконати вогневе завдання на PzH, від моменту отримання координат цілі до моменту враження цілі, потрібно 5-7 хвилин. З району очікування на безпосередньо вогневу позицію, наведення, постріл і всі ці процеси. Якщо порівнювати з Гіоцинтом, то навіть найбільш навчений розрахунок міг би зробити все це не менш ніж хвилин за 10-12.

Назар, військовослужбовець Збройних сил України:

Плюс цієї техніки в тому, що вона маневрена. Ми можемо в любу точку виїхати, навестися, відпрацювати і виїхати в другу точку. Ми можемо працювати з любого місця, де в нас є квадрат виділений. Ми на місці не стоїм, постійно, щоб противник нас не найшов.

Наші захисники зазначають - така потужна зброя добре зарекомендувала себе на полі бою та щодня наближає нас до перемоги.