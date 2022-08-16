"Панцир-гаубиця 2 000": як зарекомендувала себе на полі бою німецька САУ [ Редагувати ]
Ствол довжиною 8 метрів, автоматична система заряджання плюс сучасна наземна навігація. Вже майже два місяці на озброєнні ЗСУ знаходиться розроблена в Німеччині самохідна артилерійська установка "Панцир-гаубиця 2 000". Наш наступний матеріал, створений спільно з колегами з Військового телебачення, про те, як зарекомендувала себе на полі бою німецька САУ та чи легко було нашим воїнам навчитися нею керувати.
Поліна Коваленко, воєнна кореспондентка:
"Панцир-гаубицю 2000" по праву вважають однією з найкращих самохідних артилерійських установок у світі. Саме її нині на лінії фронту активно використовують наші захисники для знищення російських загарбників.
Як керувати цією самохідною артилерійською установкою - зізнаються наші захисники - розібралися не одразу. Втім уже активно застосовують її проти ворога.
Назар, військовослужбовець Збройних сил України:
Техніка дуже добра. Нам було важкувато в навчанні. Тому що часу було на навчання, але ми старалися скоріше навчитися, в нас екіпажі дуже злагоджені.
"Панцир-гаубиця 2000" добре підходить для ведення бою на великій відстані.
Позивний "Світоч", військовослужбовець Збройних сил України:
Специфіка роботи на PzH 2000 дуже проста. Основна її задача - контрбатарейна боротьба. Тобто знищення, подавлення ворожої артилерії противника, мінометних взводів, артилерійських батарей на вогневих позиціях, в районі розташування.
Автоматизована система управління вогнем допомагає вразити ціль без пристрілювання. Ще одна перевага німецької САУ - швидкість! Панцир-гаубиця здатна випускати три снаряди всього за 9 секунд. Аби підготувати цю потужну зброю до роботи - також багато часу не треба.
Позивний "Світоч", військовослужбовець Збройних сил України:
Для того, щоб виконати вогневе завдання на PzH, від моменту отримання координат цілі до моменту враження цілі, потрібно 5-7 хвилин. З району очікування на безпосередньо вогневу позицію, наведення, постріл і всі ці процеси. Якщо порівнювати з Гіоцинтом, то навіть найбільш навчений розрахунок міг би зробити все це не менш ніж хвилин за 10-12.
Назар, військовослужбовець Збройних сил України:
Плюс цієї техніки в тому, що вона маневрена. Ми можемо в любу точку виїхати, навестися, відпрацювати і виїхати в другу точку. Ми можемо працювати з любого місця, де в нас є квадрат виділений. Ми на місці не стоїм, постійно, щоб противник нас не найшов.
Наші захисники зазначають - така потужна зброя добре зарекомендувала себе на полі бою та щодня наближає нас до перемоги.
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