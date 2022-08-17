КНДР знову запустила крилаті ракети в бік Жовтого моря [ Редагувати ]
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Північна Корея в середу провела випробувальний пуск двох крилатих ракет у бік Жовтого моря. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.
"Військові виявили дві крилаті ракети, запущені Північною Кореєю з Ончхона, Провінція Південний Пхенан, в Жовте море сьогодні рано вранці", - заявив південнокорейський військовий представник.
Розвідувальні органи Південної Кореї і США проводять відповідний аналіз, при цьому союзники зберігають тверду готовність, додав чиновник.
Хоча КНДР заборонено проводити пуски з використанням технологій балістичних ракет відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, сьогоднішній запуск крилатих ракет не є їх порушенням.
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