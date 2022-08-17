"ЗСУ не втратили на фронті жодної системи HIMARS" - Резніков [ Редагувати ]
Українські військові за час війни не втратили жодної ракетної системи залпового вогню HIMARS. Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки".
Заяви росії про нібито знищення систем є фейковими.
Абсолютно відповідально можу сказати, жодної HIMARS не втрачено. Тому, коли ви читаєте в російських ЗМІ або медіа, соцмережах, що солдат Іванов із "Калашниковим" увірвався і побачив вантажівку, в якій знищив одночасно 12 HIMARS, можете просто посміятися, покрутити пальцем біля скроні й сказати - ну, така в них система пропаганди. Це дурниця.
Крім того, Резніков підкреслив, що задоволений новим пакетом допомоги від США. Він включає нові боєприпаси, артилерію та засоби протирадарної боротьби.
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