Українські військові за час війни не втратили жодної ракетної системи залпового вогню HIMARS. Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки".

Заяви росії про нібито знищення систем є фейковими.

Абсолютно відповідально можу сказати, жодної HIMARS не втрачено. Тому, коли ви читаєте в російських ЗМІ або медіа, соцмережах, що солдат Іванов із "Калашниковим" увірвався і побачив вантажівку, в якій знищив одночасно 12 HIMARS, можете просто посміятися, покрутити пальцем біля скроні й сказати - ну, така в них система пропаганди. Це дурниця.

Крім того, Резніков підкреслив, що задоволений новим пакетом допомоги від США. Він включає нові боєприпаси, артилерію та засоби протирадарної боротьби.