З 1 вересня у Дніпрі стартує навчання, але дистанційно. Про це заявили у міськраді.

Рішення було прийняте спільно, як батьками, так і міською владою. Остаточне рішення депутати ухвалили під час 26-ї чергової сесії міськради 17 серпня.

Ми проводили консультації з батьками. Близько 80% з них підтримують це рішення.

Влітку для освітян провели марафон із тренінгами, аби зробити онлайн-навчання більш ефективним. Наразі педагоги Дніпра, зокрема й ті, що виїхали з міста, готові повернутися до дистанційного викладання з 1 вересня.

Уроки будуть проводити у двох форматах:

"спільному" - коли діти разом із вчителем у відеоконференції,

"індивідуальному" - коли дитина виконує завдання, а потім відправляє їх педагогу.

Графік дистанційного навчання вибудують комфортно для школярів різного віку.