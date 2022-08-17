Дистанційне навчання з 1 вересня: ще в одному місті ухвалили рішення [ Редагувати ]
З 1 вересня у Дніпрі стартує навчання, але дистанційно. Про це заявили у міськраді.
Рішення було прийняте спільно, як батьками, так і міською владою. Остаточне рішення депутати ухвалили під час 26-ї чергової сесії міськради 17 серпня.
Ми проводили консультації з батьками. Близько 80% з них підтримують це рішення.
Влітку для освітян провели марафон із тренінгами, аби зробити онлайн-навчання більш ефективним. Наразі педагоги Дніпра, зокрема й ті, що виїхали з міста, готові повернутися до дистанційного викладання з 1 вересня.
Уроки будуть проводити у двох форматах:
- "спільному" - коли діти разом із вчителем у відеоконференції,
- "індивідуальному" - коли дитина виконує завдання, а потім відправляє їх педагогу.
Графік дистанційного навчання вибудують комфортно для школярів різного віку.
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