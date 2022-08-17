Народно-визвольна армія Китаю направить найближчим часом частину військовослужбовців для участі в навчаннях "Схід-2022". Про це повідомляє Міноборони Китаю.

Китайська сторона направила персонал для участі у цих навчаннях з метою поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва зі збройними силами країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної координації між усіма сторонами, що беруть участь, та підвищення здатності протистояти різним загрозам безпеці.

Там зазначили, що цей крок "не має нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією".

Як відомо, крім Китаю в навчаннях візьмуть участь Індія, Білорусь, Таджикистан, Монголія, росія та інші країни.