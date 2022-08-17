У Харкові пролунали вибухи (відео) [ Редагувати ]
Фото: Харків
У Харкові ввечері 17 серпня неспокійно. Ворог знову обстрілює Салтівський район.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Знову обстріл Салтівського району. Попередньо приліт біля житлової багатоповерхівки. Будьте обережні, дотримуйтесь правила двох стін", - написав він у своєму Telegram.
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