Російські окупанти вранці 18 серпня завдали удару по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще 18 постраждали.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова", - зазначив посадовець.

Очільник області такод вказав, що станом на 07:15 ранку відомо про одного загиблого та 18 поранених, із них двоє - діти.

Своєю чергою мер міста Ігор Терехов поінформував, що всіх постраждалих доправили до медичних закладів.

Він розповів, що площа пожежі становила 800 квадратних метрів.

"У Холодногірському районі була дуже велика пожежа в адміністративній будівлі. Його площа понад 4,5 тисяч квадратних метрів", - додав міський голова.