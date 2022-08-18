Новий обстріл Харкова: загинула людина, кількість постраждалих зросла [ Редагувати ]
Російські окупанти вранці 18 серпня завдали удару по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще 18 постраждали.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова", - зазначив посадовець.
Очільник області такод вказав, що станом на 07:15 ранку відомо про одного загиблого та 18 поранених, із них двоє - діти.
Своєю чергою мер міста Ігор Терехов поінформував, що всіх постраждалих доправили до медичних закладів.
Він розповів, що площа пожежі становила 800 квадратних метрів.
"У Холодногірському районі була дуже велика пожежа в адміністративній будівлі. Його площа понад 4,5 тисяч квадратних метрів", - додав міський голова.
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