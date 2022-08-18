Допомоги потребують і українські переселенці. Особливо ті, хто втратив усе і поїхав у пошуках порятунку до інших міст. У Чернівцях, американські та німецькі волонтери, за два місяці зробили ремонт у триповерховій занедбаній нежитловій будівлі. І тепер там чекають на новоселів. Люди зможуть не лише перезимувати в комфортних умовах, а й почати налагоджувати своє життя. Про це далі у матеріалі моїх колег.

Саші було три роки, коли її родина у 2014-му покинула дім у Донецьку й оселилася під Чернівцями.

Трохи дім пам'ятаю. Обстріли.

Тепер окупанти будинок родини поблизу Донецького аеропорту зруйнували ущент.

Олександр Шульгін, батько:

24 лютого почалась війна, а 25 град потрапив в будинок і розбив його. - Мій тато будував цей дім. Душа болить.

Загалом початку повномасштабного вторгнення тут, у громаді неподалік від Чернівців, прийняли кілька тисяч переселенців. Хтось уже повернувся додому, дехто знайшов житло. Але є родини, яким напередодні зими нікуди податись. Голова громади звернулася до благодійної організації. Вирішили взятись за ремонт занедбаної комунальної власності - триповерхової будівлі на території колишнього спиртзаводу.

Олена Танасійчук, програмна директорка мережі громадських організацій:

Ми дбаємо про людей, особливо, про людей в біді, які втратили все і не мають куди повернутись.

Половину вартості ремонту - 3,5 мільйони гривень надали американські партнери. Будівлю привели до ладу рекордно швидко - за два місяці.

Наталія Катрюк, голова села Мамаївці:

Частково гроші надійшли через тиждень, їхня частина грошей надійшла до кінця місяця, тоді наш місцевий бюджет почав шукати додаткові кошти. Вже громадська організація підписала меморандум з підрядником, і розпочалися роботи.

Приміщення було занедбане 20 років. Тепер у шелтері є все для повноцінного проживання. А ще тут надаватимуть психологічну допомогу і консультуватимуть щодо працевлаштування.

Джордж Антун, регіональний директор міжнародної православної благодійної організації (США):

Ви бачите, яка велика робота була виконана. Ми задоволені професіоналізмом українських партнерів і будемо продовжувати співпрацю в майбутньому.

Пакунки з продовольством майбутнім мешканцям роздають представники німецької організації "Йоганітер".

Звідки ви будете? - Херсон.

Від початку повномасштабної війни "Йоганітер" виділив Україні 500 тисяч євро привіз до України тисячі тонн гуманітарних вантажів. Також волонтери роздавали ваучери на придбання продуктів та облаштовували польові кухні, де годували мешканців.

Принц Оскар, благодійник:

Ми були вражені тою кількістю проєктів, які ви робите, їхнім розмаїттям і тим, що деякі проєкти реалізуються майже біля самої лінії фронту. Ми є там, де є біда, ми намагаємось допомогти й знизити рівень, цієї небезпеки та біди.

І американські, і німецькі партнери готові допомагати українцям й надалі. І це не лише продукти та предмети гігієни чи житло. А й підтримка лікарень, людей з інвалідністю та тих, хто потребує паліативного догляду.