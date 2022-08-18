Що треба святити в церкві на Яблучний Спас: список продуктів [ Редагувати ]
Щороку 19 серпня православні християни відзначають Другий Великий Спас, який ще називають Яблучний Спасом або Преображенням Господнім. За важливістю це свято стоїть на третьому місці після Різдва та Великодня і вважається, що цього дня закінчується літо і настає осінь.
Це свято пов'язане з врожаєм, адже саме у цей період року дозріває багато овочів, фруктів, пасічники викачують мед. Саме тому на свято Яблучного Спаса віряни ідуть до церкви освячувати дари нового врожаю.
У святковому кошику обов'язково повинні бути яблука. Окрім цього, можна покласти груші, виноград, сливи, помідори, моркву, цибулю та інші овочі. У цей день можна святити мед та випічку з яблуками. Іще до кошику можна додати колоски пшениці та жита, волошки та чорнобривці.
А от алкоголь та м'ясні вироби на свято Другого Спаса освячувати заборонено.
Після відвідування церкви можна сідати до святкового столу – цього дня у давнину прийнято було пекти пироги з яблуками, варити компоти та ліпити вареники. Також, саме у Яблучний Спас випікали перший хліб із борошна нового врожаю.
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