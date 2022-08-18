У Тернополі та у Кропивницькому "замінували" кілька об'єктів [ Редагувати ]
У четвер, 18 серпня, у Тернополі та Кропивницькому "замінували" кілька об'єктів. Про це повідомляє РБК-Україна.
Тернопіль
Мер Тернополя Сергій Надал заявив:
Є інформація про можливе замінування приміщення залізничного вокзалу та Центрального універмагу міста.
На місці, за словами міського голови, працюють відповідні служби.
Будь ласка, не йдіть у цьому напрямі і не підходьте близько до будівель.
Оновлено 13.15. Мер Тернополя повідомив, що інформація про мінування не підтвердилась.
Кропивницький
За словами речниці поліції області Віталіни Бевзенко, в місті правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування низки об’єктів в Кіровоградській області. Зокрема, відомо про такий випадок на ринку "Колгоспний" у Кропивницькому.
Наразі інформацію перевіряють.
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