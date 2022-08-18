Війна в Україні: кількість загиблих дітей збільшилася [ Редагувати ]
З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1075 дітей. Про це повідомляється у Telegram Офісу генпрокурора.
361 дитина загинула, ще 715 отримали поранення.
17 серпня в результаті обстрілу житлової інфраструктури Харкова і області поранення отримали дві 12-річних дівчинки.
З початку війни найбільше дітей постраждали в:
Донецької області - 376;
Харківській - 200;
Київській - 116;
Чернігівській - 68;
Луганській - 61;
Миколаївській - 60;
Херсонській - 55;
Запорізькій - 40.
Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Крім того, в ОГП розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами росії пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.
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