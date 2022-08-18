Заслужений артист України, зірка Національної опери, а тепер ще й учасник спротиву російським окупантам. Соліст Олександр Мельничук у перший день вторгнення рашистів на Київщину замінив оперні арії - на коктейлі молотова й полювання на окупантів! З артистом, який взяв до рук зброю, поспілкувалася моя колега Ніна Коломієць.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Національна опера України цьогоріч вперше за свою історію не закрилася на літні канікули. Театральний сезон - триває і хоча вистави зараз проводять лише у вихідні дні та для обмеженої кількості глядачів, щоразу у залі - аншлаг.

Глядачі в очікуванні початку вистави. Сьогодні на сцені дають оперу Джузеппе Верді "Ріголетто".

Цей громоголосий блазень у гримі - більше схожий на старця-горбуна. Більшість людей у залі - навіть не здогадуються, що виконавець титульної партії - всього кілька місяців тому носив камуфляж і тримав зброю, захищаючи рідну Київщину!

Олександр Мельничук, соліст Національної опери України:

Приймати рішення не було коли. Тому що, чесно кажучи, небагато людей хотіли приймати в цьому участь. І це зрозуміло, це острах за своє життя. Але я був готовий до такої дії, я не бачив іншого виходу.

Інтерв'ю з солістом Національної опери Олександром Мельничуком ми записали в його гримерці перед виставою. Артист повернувся на сцену всього кілька місяців тому після тривалої творчої перерви. 24 лютого він із сім'єю - виїхав із Києва, думав пересидіти гостру фазу війни у родичів у Бучанському районі. Але зовсім скоро зрозумів - місце, яке, на перший погляд, здавалося безпечним, стало пасткою. Саме там рашисти вчиняли свої перші жорстокі злочини в рамках повномасштабного вторгнення в Україну.

Олександр Мельничук, соліст Національної опери України:

На трасі стояла колона, пізніше під'їхала. Перші декілька машин застопорили, знищили, тому вона не могла проїхати далі. Чуючи все це, постійна канонада. Через нас кидали на артилерію нашу, яку постійно намагалися знищити.

Олександр каже - не зміг сидіти вдома. Записався в ряди Тероборони. Новачка у воєнній справі - його залучали до будівництва блокпостів, цілодобових патрулювань, вилову диверсантів.

Олександр Мельничук, соліст Національної опери України:

Подумки були вже в інших матеріях. Колотили коктейлі й намагалися, якщо щось прорветься на нашу територію в якихось кількостях - намагались його спалити чи знищити. Тоді був повний адреналін, було не до навичок. Одна задача була й острах - щоб навала не пройшла далі. Це єдине, і саме головне. Ну і бажано вижити під обстрілами.

Рашистську навалу, що прямувала на Київ, наші захисники тоді зупинили. Плани ворога щодо швидкого захоплення столиці були перекреслені. Те, що воюють пліч-о-пліч із зіркою опери, - побратими дізналися не одразу, розповідає Олександр. Так само й артисти Національної опери - довгий час не знали, що їхній колега весь час своєї нібито творчої перерви насправді провів на лінії фронту!

Сусанна Чахоян, солістка Національної опери України:

Ці хлопці - вони й так такі у нас, богатирі, красені! Я зайшла зараз в театр, наші хлопці - це просто... Такий цвіт нації! І коли я почула, що вони на своєму місці - хто в тероборону пішов, хто в ЗСУ - вони в моїх очах ще вищі стали! Це просто неймовірні люди з такою душею! З таким серцем!

Після звільнення Київщини Олександр Мельничук повернувся на сцену. Каже, тепер тримає культурний фронт! Аби глядачі, бодай на недовгий час вистави, відволікалися від тривог і поринали у світ високого мистецтва.