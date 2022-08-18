Уряд Естонії на засіданні 18 серпня схвалив ще один пакет військової допомоги Україні, в рамках якого Києву передадуть міномети, протитанкові засоби, а також польовий шпиталь. Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів, передає ERR.

Естонія відправить Україні міномети, протитанкові засоби та, у співпраці з Німеччиною, польовий госпіталь. Естонія також планує підтримати навчання українських збройних сил, ініційоване Великобританією.

Загалом Естонія надала Україні військову допомогу майже на 250 млн євро, у тому числі ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, різну ручну вогнепальну зброю з боєприпасами, транспортні засоби, засоби зв'язку, медичне приладдя, а також засоби індивідуального захисту, такі як каски та бронежилети.

Нагадаємо, що Естонія закриває в’їзд росіянам з чинними шенгенськими візами.