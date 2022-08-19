Звільнення Криму Данілов звернувся до місцевих колаборантів [ Редагувати ]
Демілітаризація тимчасово окупованого Криму з подальшою його деокупацією є питанням порядку денного. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter.
Місцеві колаборанти можуть пом'якшити собі вирок, якщо здадуть військові об'єкти росіян.
Крим - суверенна територія України. Питання порядку денного - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією. Звертаю увагу! Кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони про військові об’єкти та техніку на території АРК.
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