Демілітаризація тимчасово окупованого Криму з подальшою його деокупацією є питанням порядку денного. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter.

Місцеві колаборанти можуть пом'якшити собі вирок, якщо здадуть військові об'єкти росіян.