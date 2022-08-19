Кличко зробив заяву про відкриття шкіл і садочків Києва [ Редагувати ]
У Києві провели перевірку навчальних закладів і склали акти оцінки укриттів у закладах освіти. Мер Києва Віталій Кличко розповів, які навчальні заклади працювати з 1 вересня офлайн не почнуть.
Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в Telegram.
"Заради безпеки дітей і вчителів у школах і садочках міста провели моніторинг укриттів і приміщень понад 1 тисячу закладів освіти - щодо можливості їх використання як найпростіших укриттів та склали акти оцінки цих приміщень", - розповів мер Києва.
Він зазначив, що було перевірено 100% закладів освіти та складено акти оцінки 67% укриттів при закладах освіти.
"У столиці для очного навчання дітей відкриють тільки ті школи, де облаштовані найпростіші укриття. Заклади, в яких і поруч з якими немає укриттів, працюватимуть у форматі онлайн", - заявив Віталій Кличко.
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