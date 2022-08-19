Кабінет міністрів дозволив з 1 вересня виїжджати за кордон новій категорії військовозобов'язаних чоловіків.

Про це повідомляє перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі національного телемарафону.

Так, з 1 вересня виїжджати за межі України зможуть співробітники експортних компаній. Але є певні обмеження, зокрема щодо термінів перебування за межами країни. Ці чоловіки повинні повернутися в Україну не пізніше, ніж через 7 днів.

"Це важливий крок, необхідний для бізнесу для того, аби вони мали можливість брати участь у міжнародних заходах, ... підписувати ділові контракти та повертатися в Україну, щоб розвивати свій бізнес", - пояснила міністр.

Як розповіла Свириденко, заявку для отримання дозволу на виїзд буде подавати роботодавець. Це можна буде зробити через "Дію".

Однак для отримання дозволу компанія повинна відповідати низці вимог: