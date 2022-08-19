Ще одній категорії чоловіків дозволили виїзд з України [ Редагувати ]
Кабінет міністрів дозволив з 1 вересня виїжджати за кордон новій категорії військовозобов'язаних чоловіків.
Про це повідомляє перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі національного телемарафону.
Так, з 1 вересня виїжджати за межі України зможуть співробітники експортних компаній. Але є певні обмеження, зокрема щодо термінів перебування за межами країни. Ці чоловіки повинні повернутися в Україну не пізніше, ніж через 7 днів.
"Це важливий крок, необхідний для бізнесу для того, аби вони мали можливість брати участь у міжнародних заходах, ... підписувати ділові контракти та повертатися в Україну, щоб розвивати свій бізнес", - пояснила міністр.
Як розповіла Свириденко, заявку для отримання дозволу на виїзд буде подавати роботодавець. Це можна буде зробити через "Дію".
Однак для отримання дозволу компанія повинна відповідати низці вимог:
- виплата офіційної заробітної плати;
- середній розмір зарплати працівників - понад 20 тисяч гривень;
- відсутність заборгованості щодо податків та зборів.
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