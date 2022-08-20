У Миколаєві потужні вибухи [ Редагувати ]
Архівне фото: Суспільне Миколаїв
Вночі 20 серпня у Миколаєві пролунали потужні вибухи, оголошена повітряна тривога. Про це повідомляється у Telegram мера Олександра Сенкевича.
Жителів просять залишатися в укриттях.
У місті лунають потужні вибухи. Знову оголошена повітряна тривога у всій області.
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