Час чесної гри для України. Сполучені Штати дозволили нам застосовувати американську зброю по Криму, якщо Київ вважатиме це доцільним. Цим повідомленням напередодні майоріли всі іноземні видання. І пояснення щодо цього рішення в адміністрації Байдена просте - там зазначили: Крим - це Україна, тож українські військові мають право обороняти свій суверенітет.

Реакції від окупантів щодо вибухів в Криму - досі немає. В кремлі не можуть визначитися, що ж саме призвело до них. Утім, закордонні експерти одностайні - Києву це просто так не минеться. Якою ж буде відповідь москви? - у британських аналітиків у Лондоні питала Світлана Чернецька.

Самозаймання, детонація боєприпасів, теракт і врешті диверсія. Версії щодо причин Кримських вибухів російська влада змінює ледь не щодня. Але досі не поспішає напряму звинувачувати українську армію.

Ніл Мелвін, директор відділу досліджень міжнародної безпеки Rusi:

Росія вже мала б знати, хто стоїть за цими атаками, бо на відміну від нас, вона має доступ до цих місць і бачить, що насправді сталося і яким чином це стало можливе, це відомо хіба що ще й Україні, яка стоїть за цими атаками. Але напевне росія захоче показати, що атака на Крим буде дуже дорого коштувати.

І насамперед столиці, припускає Ніл. Росія може збільшити кількість ракетних обстрілів по Києву і по мирним мешканцям. Але проблема росіян у тому, що окрім ядерної загрози, їм вже нічим налякати українців.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

От що вони можуть зробити - вбивати цивільних, ха, будуть піддавати тортурам військовополонених, полонених, ха. Щоразу, коли хтось каже, ой це викличе ескалацію з боку росії, я запитую "як?", "що ще вона може зробити?" Чого тільки не було, стратегічні бомбардувальники, атомні підводні човни, вони використовують усю можливу зброю. Вони кинули призовників, волонтерів, "Вагнер", спецназ, поясніть, як ще може виглядати ескалація в Україні?

Втім, якщо українці вже добряче відчули на собі усі методи окупантів, то в країнах Європи досі було відносно спокійно. І деякі експерти припускають, що наступним кроком москви може стати вбивча активність агентів ФСБ на Заході.

Кір Джайлз, експерт з питань безпеки, знавець росії та збройних сил рф:

Ми ж знаємо, що росія роками проводила кампанію вбивств по всій Європі. І досі цілями росії не ставали європейські політики, зокрема, ключові активісти, які наполягають на наданні підтримки Україні. Хоча тут росії треба зберігати баланс. Вона хоче знищити підтримку України, щоби ця західна коаліція, яка допомагає Україні, була настільки вразливою, наскільки можливо. А атака проти європейської столиці чи окремого чиновника може лише посилити цю коаліцію, підтверджуючи необхідність зупинити москву.

Експерти припускають, що чим більше вибухів лунає у Криму, тим гучніше росіян закликатимуть до помсти. Але наразі Кремлю вигідно не звинувачувати Київ. Так не доведеться пояснювати очевидну слабкість в обороні й визнавати успіх українських військових.