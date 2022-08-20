Контррозвідка СБУ затримала російських агентів, які намагалися влаштуватися до ЗСУ [ Редагувати ]
Контррозвідка СБУ затримала російських агентів, які намагалися влаштуватися до Збройних сил України. Зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які допомагали російським військам під час вторгнення до Київщини. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили опір загарбникам. Також вони катували малолітнього хлопця, який допомагав українським захисникам виявляти техніку та місця дислокації окупантів.
Після звільнення Київської області зрадники залишилися на території регіону.
Щоб розвідувати та передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння, один зі зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, інший - хотів "призватися" від однієї з територіальних громад поблизу Києва.
Але співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком ворожих агентів. Контррозвідники своєчасно викрили їхні плани.
Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили:
- комплектуючі до саморобних вибухових пристроїв;
- засоби зв’язку, які ворожа агентура використовувала для комунікації з російськими "координаторами".
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Перевіряються зв'язки зрадників з представниками спецслужб РФ.
Нагадаємо, що на днях Зеленський провів кадрові зміни в СБУ.
по темі
Служба безпеки встановила хронологію захоплення Каховської ГЕС і підриву Північно-Кримського каналу
Українські правоохоронці нейтралізували диверсантів, у яких виявили понад 700 координат окупантів на східному фронті
За завданням ворога "крот" влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії. Завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав ворогу українські розвіддані про ЗС РФ, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.
Служба Безпеки України затримала кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.
Підозру у вчиненні державної зради за Харківські угоди, яка сприяла Росії в окупації АР Крим, отримав колишній міністр оборони України Михайло Єжель. Про це повідомило Державне бюро розслідувань