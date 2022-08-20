Контррозвідка СБУ затримала російських агентів, які намагалися влаштуватися до Збройних сил України. Зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які допомагали російським військам під час вторгнення до Київщини. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили опір загарбникам. Також вони катували малолітнього хлопця, який допомагав українським захисникам виявляти техніку та місця дислокації окупантів.

Після звільнення Київської області зрадники залишилися на території регіону.

Щоб розвідувати та передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння, один зі зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, інший - хотів "призватися" від однієї з територіальних громад поблизу Києва.

Але співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком ворожих агентів. Контррозвідники своєчасно викрили їхні плани.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили:

комплектуючі до саморобних вибухових пристроїв;

засоби зв’язку, які ворожа агентура використовувала для комунікації з російськими "координаторами".

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перевіряються зв'язки зрадників з представниками спецслужб РФ.

Нагадаємо, що на днях Зеленський провів кадрові зміни в СБУ.