Ввечері 19 серпня збройне угруповання "Аш-Шабаб" напало на готель Hayat у столиці Сомалі Могадішо. Внаслідок атаки загинули 15 людей, ще кілька отримали поранення, передає місцева радіостанція Dalsan.

Кілька терористів-смертників підірвали себе біля готелю, один врізався на автомобілі у двері будівлі.

Співробітники служби безпеки заявили, що їм вдалося врятувати велику кількість мирних жителів, але точна кількість не повідомляється.

Серед загиблих - власник готелю Абдірахман Хассан Іман. Був поранений екс-спікер парламенту Галмудуга Алі Гагала Асіра, його разом з іншими постраждалими госпіталізували. Перестрілка між поліцейськими та бойовиками триває вже 14 годин.

Нагадаємо, що у липні в Сомалі підірвали автобус з футболістами.