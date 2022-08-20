У Сомалі під час нападу на готель загинули 15 людей [ Редагувати ]
Ввечері 19 серпня збройне угруповання "Аш-Шабаб" напало на готель Hayat у столиці Сомалі Могадішо. Внаслідок атаки загинули 15 людей, ще кілька отримали поранення, передає місцева радіостанція Dalsan.
Кілька терористів-смертників підірвали себе біля готелю, один врізався на автомобілі у двері будівлі.
Співробітники служби безпеки заявили, що їм вдалося врятувати велику кількість мирних жителів, але точна кількість не повідомляється.
Серед загиблих - власник готелю Абдірахман Хассан Іман. Був поранений екс-спікер парламенту Галмудуга Алі Гагала Асіра, його разом з іншими постраждалими госпіталізували. Перестрілка між поліцейськими та бойовиками триває вже 14 годин.
Нагадаємо, що у липні в Сомалі підірвали автобус з футболістами.
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