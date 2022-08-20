Рупор пропаганди: як росіяни використовують кіно проти України? [ Редагувати ]
"Кіно - найважливіше з усіх мистецтв". Схоже, путін - і в цьому користується ще радянськими політичними лекалами. Роками росія використовує кінематограф як рупор пропаганди.
Як фільми та серіали стають частиною політичної ідеології? Чи справді вони - допомогли "нормалізувати" війну у свідомості росіян? Карина Вакарєва вже зібрала добірку стрічок. Її матеріал - далі.
Десятиліттями росія принижувала українців в кіно.
На каком языке мне стенографировать? Вы раньше говорили на украинском. - На собачьем, государыня, на собачьем.
Цитатами з "Брата-2" рашистів мотивують воювати проти України.
Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и че? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.
Настоящая сила - в справедливости и правде, которая на нашей стороне.
Для чого росіян накачують ненавистю до інших народів?
Есть локомотивные направления, которые зашываются во многие российские киноленты. Одно из них - это титульная нация.
Подкрашенный весь, подпудренный, как баба. Весь такой ссс... Одно слово, румын. - Так он болгарин. - Да!? А какая разница?
Та якими наративами пульсує російський кінематограф?
Ірина Вратарьова, сценаристка, кінопродюсерка:
"Українець - зрадник", "українець - дурник", "українець зі шматком сала".
А ще "бандерівець", "прибічник нацистів" та "недолугий телепень у шароварах". Ось такий образ українця тиражують в російському кіно.
Слиш, Сірий, може нам її у полон взяти? - Так, на ніч. - Слышь, фашист, руку убери.
Українофобні наративи у російському кінематографі були завжди. І якщо у радянські часи українця у фільмах зображували веселим, але трохи "обмеженим" гулякою. У вишиванці та на прізвисько замість імені.
Громадянин Часник, розказуйте, як ви побились з громадянином Галушкою?
То після розпаду Союзу - образ докорінно змінився. Чимало кінострічок почали активно демонізувати українську націю, паплюжити історію та фабрикувати альтернативну реальність.
Ірина Вратарьова, сценаристка, кінопродюсерка:
Згадайте "Ліквідацію", "Адмірал" - фільм. Згадайте майже кожний російський продукт - як там зображували українців? Колаборанти, зрадники, жадібні.
На ролі українців росія часто відбирала вітчизняних акторів, які грали із жахливим акцентом.
Стоять, куди йдешь? - Куда надо, туда и йду. - Чий рэбьонок? Почему гуляєш в недозволеному місці? Ааа?
Кінематограф, завдяки своїй масовості та доступності, зробив війну прийнятною для росіян.
Пилип Іллєнко, актор, кінознавець, голова Державного агентства України з питань кіно (2014-2019):
Все так масово, потужно почалося звичайно ж з фільму "Брат-2" непересічного режисера Балабанова.
У росії "Брат-2" дуже популярний. На початку 2000-х масштаб розкрутки фільму просто вражав - по телебаченню крутили його рекламу, а міста були завішані плакатами з анонсом прем'єри. Головний герой - Даніла Багров - став лідером поколінь - таким собі бунтівником, що дає відсіч "прогнилому" Заходу.
Сенк'ю вери мач. Вот уроды.
Загалом кінострічка розпалює ненависть до нашого народу. Усім у фільмі заважає, виявляється, українська мафія.
Кто меня пасет? Говори, сука бэндэровская! - Не трогай меня. Это Кагоня Косой. Русские маляву прислали "убить лысого татарина".
"9 рота". Ще один витвір російської пропагандистської машини. Знятий у жанрі бойовика, фільм розповідає про радянських військових, які у 80-х їдуть в Афганістан. Левову частину епізодів зняли в українському Криму. А тепер подивіться як в "9 роті" зобразили українців та грузинів.
Полтора года сидим. - 15 місяців. - Слушай, я без тебя считать умею, хохол поганый. С тобой гов** хорошо хлебать, рта не дашь открыть. - Шо ти заладив? Хохол, хохол. А ти хто? Козел горний. Вчора тільки з гори зліз. Перший раз толчок в казармі побачив.
Драма "Тарас Бульба" - окремий біль. Бо ж споконвічну українську історію про славетних козаків знімали росіяни, які самі ж цих козаків і знищили. Та ще й змусили говорити їх російською.
Пусть славится до конца века русская земля. - И ликует во веки-вечные русская земля. - И цветет русская земля.
Головний герой - Тарас Бульба, якого зіграв відомий український актор Богдан Ступка - проповідує непереможність росії.
Любить так, как русская душа. Любить не то, что умом, а всем, чем Бог дал - так любить никто не может.
Сотні російських фільмів та серіалів прославляють війну, мілітаризують росіян та піддають сумніву існування українського народу.
Пилип Іллєнко, актор, кінознавець, голова Державного агентства України з питань кіно (2014-2019):
І поки ми давали цим фільмам майданчик для того, щоби демонструватися в Україні вільно, ми таким чином, програвали інформаційну війну.
Бо ж дуже часто - у них - нам нав'язували комплекс меншовартості. Як от у фільмі "Кандагар". За сценарієм один із пілотів - українець. На початку він благає колег посадити літак, бо ж боїться. Натомість, хоробрі "русскіє" пілоти впевнено тримаються за штурвал.
Командире, треба сідати. Вони нас можуть вбити, командире.
Ірина Вратарьова, сценаристка, кінопродюсерка:
Критичне мислення - це надважлива річ, якої їхня культура нас намагалася позбавити. Для українства шовінізм абсолютно не притаманний - ми з радістю говоримо, що ми - українці єврейського походження, як я. Мої друзі - українці кримськотатарського походження, але ми єдині.
Або ось, на перший погляд, абсолютно безневинний ситком - про історію кохання няні Віки та успішного московського продюсера Максима Шаталіна. Однак - героїня за сюжетом - провінційна мігрантка з Маріуполя, над якою насміхається навіть коханий. Вульгарна манера одягатися, незрозумілий акцент - другорядні персонажі постійно нагадують Вікторії, що вона фактично "другий сорт", якому не місце серед московської еліти.
Наверное, трудно было бегать. - Бегать Шо, а прыгать. Это же каждый тебе норовит шпилькой в ногу прямо Вьехааать.
Кінопропаганда у високорозвинутих країнах ближча до людей, а в росії - до влади. Тож, коли нові серіали США готують глядачів до співіснування зі штучним інтелектом, а європейські пропагують толерантність до інших національностей - на російських екранах транслюють ностальгію за СРСР.
Ірина Вратарьова, сценаристка, кінопродюсерка:
На щастя, ми маємо міцний код нації, ми маємо багато свідомих людей і це ми бачимо зараз, коли ми неймовірно об'єдналися у боротьбі зі спільним ворогом.
І чим більше росія зніматиме свої націоналістичні стрічки, тим швидше відставатиме від цивілізованого світу.
по темі
Італійський філософ сформував 14 ознак, наявність хоча б половини з яких свідчить про фашистський режим у державі. Розберемо?
Придбати електроплити, електрочайники, буржуйки, теплі ковдри, запастися дровами та сухим спиртом. Для різних осель - різні поради. Та головне - радять експерти - подбати про безпечну зиму краще уже зараз.
Уникнути тавра держави-спонсора тероризму. Це мета, яку росія переслідує, називаючи вибухи в Криму - терактами. Такі висновки американського інституту дослідження війни. Там зазначають: кремль тепер часто вдаватиметься до подібних звинувачень України.
Про ядерний шантаж росії й ситуацію на ЗАЕС Гутерриш говорив напередодні у Львові із Володимиром Зеленським та Реджепом Таїпом Ердоганом. Тандем "ООН плюс Туреччина" вже не вперше виступає на дипломатичному фронті.
Час чесної гри для України. Сполучені Штати дозволили нам застосовувати американську зброю по Криму, якщо Київ вважатиме це доцільним. Цим повідомленням напередодні майоріли всі іноземні видання.