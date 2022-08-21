російські війська вдарили по Миколаєву ракетами С-300 [ Редагувати ]
російські війська вночі 21 серпня обстріляли Миколаєва ракетами С-300. Ворог вдарив по підприємству та околицях міста.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
"Близько 01:00, зазнало обстрілу місто Миколаїв. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Наразі відомо про влучання на територію підприємства. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється", - написав Кім.
по темі
росія відповість за ракетний удар по Вознесенську, через який постраждали щонайменше четверо дітей
Вночі на суботу, 20 серпня, окупанти знову завдали ракетного удару по Миколаєву
Окупанти застосували під час обстрілів Миколаївської області новий тип ракет
У ніч на середу, 10 серпня, російські військові обстріляли Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч"
Війська росії в ніч на 9 серпня знову завдали ракетних ударів по Миколаєву і області