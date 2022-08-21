Російські окупанти зізнаються про масову кількість небажаючих воювати в Україні. У перехопленій розмові росіянин жаліється та сподівається, що його скоро виведуть до росії.

Про це повідомляється в Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

"Я з хорошими новинами. Найближчими днями нас виводять (на територію росії - ред.), цього місяця точно... Тому що ми вже все, у нас люди здаються, стільки людей у відмову пішло. У нас найближчим часом наступ мав бути, а людей не вистачає, тому що всі у відмову пішли", - каже російський окупант у перехопленій розмові.