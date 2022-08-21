"У нас люди здаються": окупант розповів про масову відмову росіян воювати [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти зізнаються про масову кількість небажаючих воювати в Україні. У перехопленій розмові росіянин жаліється та сподівається, що його скоро виведуть до росії.
Про це повідомляється в Facebook Головного управління розвідки Міноборони.
"Я з хорошими новинами. Найближчими днями нас виводять (на територію росії - ред.), цього місяця точно... Тому що ми вже все, у нас люди здаються, стільки людей у відмову пішло. У нас найближчим часом наступ мав бути, а людей не вистачає, тому що всі у відмову пішли", - каже російський окупант у перехопленій розмові.
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