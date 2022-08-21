У Києві попрощалися з Русланою Писанкою [ Редагувати ]
Вона була життєрадісною та енергійною, завжди усміхненою та сповненою життя. Сьогодні у Києві попрощалися з Русланою Писанкою. Яскрава та колоритна акторка й телеведуча пішла з життя 19-го липня у віці 56-ти років. Руслана Писанка увірвалася в ефір українського телебачення 25 років тому. І одразу ж завоювала серця мільйонів - подивитися її прогноз погоди на "Інтері" збиралася біля екранів чи не вся країна. Спогади друзів, колег і найрідніших людей про неповторну Руслану Писанку - у нашому сюжеті.
Ірина Коваленко, директор київської концертної агенції:
Для мене Руслана - це ціла епоха, ціла історія, думаю, як і для всіх українців, це надзвичайна велика втрата - повірити в те, що ми прийшли на прощання з Русланою, дуже важко.
Яскрава акторка театру й кіно, харизматична телеведуча. Не інакше як "людиною сонячного світла" називають Руслану Писанку друзі та колеги.
Віктор Андрієнко, актор та режисер театру та кіно:
Сонце, яке вона видавала нам, я дуже хочу, щоб всі глядачі, запам'ятали її світлою, яскравою. І не плачте. Вона вільна, вона пішла вище, чим ми.
Вона знімалася в мюзиклах, брала участь у телевізійних шоу, танцювала та співала з зірками, худнула й готувала. Її фільмографія - це три десятки ролей. Руслана Писанка зробила паузу у кінокар'єрі - у 2015-му році, щоб зосередитися на роботі в театрі. А торік - повернулася на телебачення.
Олексій Гончаренко, телевізійний продюсер:
Я був ведучим програми НЛО, вона була ведучої погоди, потім я вже став продюсером і запросив Руслану на перші "Танці з зірками", де Руслана феєрично і тріумфально закохала в себе всю країну і показала, що вона не тільки телеведуча та актриса, а ще й запальна танцівниця.
Ірина Коваленко, директорка Київської концертної агенції:
Найяскравіше, що мені запам'яталося, коли Руслана Писанка грала з ветеранами "Динамо Київ" в футбол. Це була неймовірно, коли вона передавала паси, бігала в платті по стадіону і кричала "Ірочка, пас, пас, я забиваю". Це було неймовірно - побачити Руслану Писанку на стадіоні з м'ячем. Вона вміла все: по справжньому посміятись, по-справжньому поплакати.
Серце Руслани Писанки перестало битися 19-го липня у Німеччині. Останні місяці життя вона провела у місті Кайзерлаутерні, де боролося з важкою хворобою. Урну з її прахом доставили в Україну та поховають тут - таким був її заповіт.
Ігор Ісаков, чоловік Руслани Писанки:
Це моя Руслана, в неї все було ідеально... Стійкість, бійцівський якийсь характер разом з якоюсь ніжністю і беззахисністю.
З Русею - саме так її називали рідні й колеги - попрощалися сьогодні у Спасо-Преображенському соборі Києва.
Віктор Андрієнко, актор та режисер театру та кіно:
Бачив оту боль, бачив, як вона уставала, дуже була втомлена, оце я бачив, але коли вона виходила на сцену, ніхто це не бачив. Останні 7 років постійно по всім країнам Європи, України працювали в трьох виставах з нею.... І "Одеса-мама", і "Пригоди солдата Швейка", і остання наша вистава, котру ми грали надвох, "Вокзал для троїх" - ці вистави були яскраві завдяки їй.
На столі у церкві - дві урни з прахом: Руслани Писанки та її матері. Діни Василівни не стало за два з половиною місяці до смерті доньки.
Олексій Гончаренко, телевізійний продюсер:
Знаючи, що в неї остання стадія раку, вже в Німеччині вона розмовляла зі своєю подругою, у якої у кішки був рак і заспокоювала свою подругу, знаходила якісь неймовірні слова, шоб подруга не хвилювалася щодо кішки... Це найголовніша Русланина риса - її доброта і її щирість до людей. Може, тому, що у неї не було дітей….друзі, колеги, були її дітьми.
Людина з великим серцем. Яскрава акторка, якій була під силу будь-яка роль. Такою Руслану Писанку запам'ятають сотні колег по цеху. У серцях мільйонів шанувальників вона залишиться беззаперечною зіркою, яка самою лише своєю присутністю могла прикрасити будь-яку виставу чи шоу. Сміливою жінкою, якій вдалося зламати стереотип жіночої краси. Людиною сонячного світла.
по темі
Всього 5 тисяч філіжанок - і на фронт їде авто. Умови акції прості: крім свого замовлення, треба оплатити чашку кави для ЗСУ. Чи багато вже грошей зібрали? І чи охотно долучаються українці до ідеї? Розкаже Марія Тарасова.
Емілі Блант і Райан Гослінг затверджені на головні ролі у майбутній кіноадаптації серіалу "Каскадери" 1981 року. Подробиці сюжету фільму The Fall Guy поки що не розкриваються, але відомо, що оригінальний серіал розповідав про голлівудського каскадера, який заради зайвого заробітку підробляв мисливцем за головами.
На початку війни студент "Вищої мореходки" перебував за кордоном, у рейсі як третій механік. Але за першої можливості повернувся до дому, щоб захищати Україну. Кілька днів тому герой загинув на Херсонщині під час виконання бойового завдання.
Стінг перервав концерт, щоб висловитися на підтримку України. Докладніше про все - Юрій Куций.
Волонтери відновлюють там будинки, що стояли порожніми багато років, роблять косметичний ремонт, завозять меблі та побутові речі. Жити в таких домівках переселенці можуть безкоштовно. Олена Бринза продовжить.