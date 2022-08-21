Четвертий день поспіль працює ППО: що відбувається у Криму [ Редагувати ]
Увечері в неділю, 21 серпня в тимчасово окупованому Севастополі знову спрацювала система ППО.
Про це заявив так званий "губернатор" Криму Михайло Развожаєв.
Наші ППО відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбеку з боку Євпаторії.
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