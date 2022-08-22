"Якщо судилище в Маріуполі відбудеться": Зеленський жорстко попередив рф [ Редагувати ]
Нині у ЗМІ з'являється все більше інформації про те, що росіяни хочуть влаштувати в окупованому Маріуполі судилище над українськими воїнами, які потрапили у полон.
Про це у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.
Глава держави зазначив, що, хоч би які плани не були у ворога, реакція України буде абсолютно зрозумілою.
"Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання. Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі", - наголосив Зеленський.
Президент додав, що рф "сама себе відріже від переговорів". Він підкреслив, що "не буде більше розмов, наша держава все сказала".
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